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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

В Эстонию прибыл американский эсминец USS Porter

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Таллин в понедельник с визитом прибыл американский эсминец USS Porter (DDG-78) класса Arleigh Burke, сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии.

В ходе визита корабль пополнит запасы и проведет подготовку к выполнению последующих задач.

В порту корабль охраняют со стороны моря военно-морские силы Эстонии и сторожевые катера EML Risto и EML Roland.

Это второй визит американского корабля в Эстонию в этом году. В январе здесь побывал эсминец USS Roosevelt класса Arleigh Burke.

Эстония
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