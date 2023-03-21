Столтенберг пока исключает возможность диалога России и НАТО

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В НАТО сейчас не считают возможным содержательный диалог с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столенберг.

Он уточнил, что не видит возможности для подобных контактов, пока продолжается российская спецоперация на Украине.

Столтенберг отметил, что "Совет Россия-НАТО был важным инструментом для попыток альянса наладить нормальный диалог с Россией", но констатировал, что в нынешних условиях этот механизм взаимодействия не используется.

Совет Россия-НАТО был учрежден 28 мая 2002 года в Риме на саммите Россия-НАТО для координации усилий в том числе в борьбе с международным терроризмом. Весной 2014 года военное сотрудничество России и НАТО было приостановлено, но оно продолжалось в Совете на дипломатическом уровне.

В октябре 2021 года секретариат НАТО официально уведомил о лишении аккредитации восьми сотрудников российского постпредства при НАТО и предписал сократить общую численность состава дипмиссии до 10 человек. В ответ Москва приостановила работу постпредства России при НАТО и Военной миссии связи НАТО в Москве, а также запретила работу информбюро НАТО в Москве.