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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

РФ и КНР выступили против действий любых государств и блоков в ущерб третьим странам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай, видя нарастание конфликтного потенциала в мире, выступают против того, чтобы какие-то государства или блоки своими действиями наносили ущерб третьим странам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ", - сказал Путин, выступая с заявлением по итогам переговоров с председателем КНР в Москве.

Путин сказал, что в ходе переговоров "был отмечен рост напряженности во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике и экономике".

"Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе. Нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы - невмешательства во внутренние дела, права стран на суверенную модель развития, свободы торговли, доступа к современным технологиям и даже к образованию", - заявил Путин.

Вместе с тем, он отметил, что констатировал с председателем КНР, что по большинству международных проблем "взгляды России и Китая совпадают или близки".

Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
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