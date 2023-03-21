Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили полеты в 90 км от границ России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52 выполнила полеты в воздушном пространстве Эстонии приблизительно в 93 км от границ России, сообщило во вторник Командование ВВС США в Европе.

"Два B-52 накануне вместе с союзниками и партнерами по НАТО выполнили дальнюю миссию оперативной бомбардировочной группы в воздушном пространстве Эстонии", - говорится в сообщении. При этом указывается, что самолеты "во время полетов находились в эстонском воздушном пространстве на расстоянии примерно 50 морских миль (93 км) от воздушного пространства России".

Подчеркивается также, что в ходе миссии никаких контактов у бомбардировщиков B-52 с российскими военными самолетами не было.

Американские военные отметили, что эта миссия была частью плановых учебных операций, которые готовятся заблаговременно за несколько месяцев до их выполнения.

24 февраля группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress прибыла на авиабазу Морон в Испании. Бомбардировщики из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", указали тогда в командовании.

За прошедшее время стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, способные нести ядерное оружие, уже совершили серию полетов над Северной и Восточной Европой, в том числе в регионе Балтики, Балканами, а также на Ближнем Востоке и в Африке.