РФ и КНР намерены помогать друг другу в вопросах защиты коренных интересов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай намерены оказывать решительную взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития, отмечается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Документ был подписан лидерами по итогам переговоров в Москве. В частности, в заявлении России и Китая перечисляются намерения сторон. Руководствуясь договоренностями, достигнутыми между главами государств, Москва и Пекин намерены неизменно обеспечивать верный курс развития двусторонних отношений.

Намерены стороны "оказывать решительную взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития".

Кроме того, придерживаясь принципа взаимной выгоды, РФ и КНР и будут непрерывно углублять и расширять практическое сотрудничество в процессе модернизации в целях совместного развития и процветания. "Продвигать многополярное мироустройство, экономическую глобализацию и демократизацию международных отношений, содействовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном ключе", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.