РФ и КНР считают неприемлемыми попытки подменить общепризнанные нормы международного права

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай считают неприемлемыми попытки подменить общепризнанные принципы и нормы международного права "порядком, основанным на правилах", отмечается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, подписанном во вторник по итогам переговоров в Москве.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, стороны отмечают стремительный характер происходящих в мире перемен, глубокую трансформацию международной архитектуры и необратимость таких исторических тенденций, как мир, развитие, сотрудничество и совместный выигрыш.

Москва и Пекин констатируют ускорение процесса становления многополярного миропорядка, укрепление позиций стран с формирующимся рынком и развивающихся государств, рост числа региональных держав, оказывающих влияние на глобальные процессы и демонстрирующих стремление отстаивать свои законные национальные интересы.

"Вместе с тем все еще широко распространены проявления гегемонизма, унилатерализма, протекционизма. Неприемлемы попытки подменять общепризнанные принципы и нормы международного права "порядком, основанным на правилах"", - подчеркивается в заявлении.

Россия и Китай призывают все страны продвигать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, вести диалог, а не вступать в конфронтацию, применять инклюзивный, а не эксклюзивный подход, мирно сосуществовать, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, стимулировать мирное развитие мира.

"В этих условиях стороны поддерживают тесную внешнеполитическую координацию и взаимодействие на многосторонних площадках, решительно отстаивая равенство и справедливость, продвигая построение международных отношений нового типа", - отмечается в документе.

Каждое государство, уверены лидеры, обладает собственными историческими, культурными, национальными особенностями и вправе самостоятельно выбирать свой путь развития.

"Не существует "высшей демократии". Стороны выступают против навязывания одним государством другим государствам своих ценностей, проведения идеологических линий, создания ложного нарратива о так называемом противостоянии демократий и автократий, использования демократии и свободы в качестве предлога и политического инструмента для оказания давления на другие государства", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Москва и Пекин отмечают, что каждое государство вправе самостоятельно выбирать путь развития в области прав человека. "Различные цивилизации и страны должны уважать и принимать друг друга, общаться и заимствовать лучшее. Стороны будут неуклонно продвигать права человека на национальном и мировом уровнях", - говорится в документе.