Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

РФ и КНР считают неприемлемыми попытки подменить общепризнанные нормы международного права

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай считают неприемлемыми попытки подменить общепризнанные принципы и нормы международного права "порядком, основанным на правилах", отмечается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, подписанном во вторник по итогам переговоров в Москве.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, стороны отмечают стремительный характер происходящих в мире перемен, глубокую трансформацию международной архитектуры и необратимость таких исторических тенденций, как мир, развитие, сотрудничество и совместный выигрыш.

Москва и Пекин констатируют ускорение процесса становления многополярного миропорядка, укрепление позиций стран с формирующимся рынком и развивающихся государств, рост числа региональных держав, оказывающих влияние на глобальные процессы и демонстрирующих стремление отстаивать свои законные национальные интересы.

"Вместе с тем все еще широко распространены проявления гегемонизма, унилатерализма, протекционизма. Неприемлемы попытки подменять общепризнанные принципы и нормы международного права "порядком, основанным на правилах"", - подчеркивается в заявлении.

Россия и Китай призывают все страны продвигать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, вести диалог, а не вступать в конфронтацию, применять инклюзивный, а не эксклюзивный подход, мирно сосуществовать, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, стимулировать мирное развитие мира.

"В этих условиях стороны поддерживают тесную внешнеполитическую координацию и взаимодействие на многосторонних площадках, решительно отстаивая равенство и справедливость, продвигая построение международных отношений нового типа", - отмечается в документе.

Каждое государство, уверены лидеры, обладает собственными историческими, культурными, национальными особенностями и вправе самостоятельно выбирать свой путь развития.

"Не существует "высшей демократии". Стороны выступают против навязывания одним государством другим государствам своих ценностей, проведения идеологических линий, создания ложного нарратива о так называемом противостоянии демократий и автократий, использования демократии и свободы в качестве предлога и политического инструмента для оказания давления на другие государства", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Москва и Пекин отмечают, что каждое государство вправе самостоятельно выбирать путь развития в области прав человека. "Различные цивилизации и страны должны уважать и принимать друг друга, общаться и заимствовать лучшее. Стороны будут неуклонно продвигать права человека на национальном и мировом уровнях", - говорится в документе.

Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

В Узбекистане произошло землетрясение

Что произошло за день: вторник, 21 марта

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин обеспокоены планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с "Фукусимы"

РФ и Китай заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Генсек НАТО призвал Пекин не передавать Москве оружие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });