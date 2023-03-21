Саммит ЕС обсудит Украину 23 марта

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран Евросоюза на саммит ЕС в Брюсселе 23-24 марта сообщил, что встреча будет посвящена "ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам", в частности, событиям на Украине.

После рабочего обеда с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 23 марта, европейские лидеры начнут заседание Евросовета с обсуждения Украины, написал Мишель в письме, текст которого опубликован во вторник вечером.

"В начале встречи президент Зеленский присоединится к нам в режиме видеоконференции. Мы, как всегда, подтвердим нашу непоколебимую приверженность делу помощи Украине", - отметил глава Евросовета.

Помощь, по его словам, включает в себя, в том числе, использование замороженных российских активов.

"Важно отметить, что с момента нашей последней встречи в феврале мы работали над срочным расширением нашего производства и поставок боеприпасов на Украину. Наша цель - предоставить Украине один млн боеприпасов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить адекватное финансирование. Для этого нам необходимо будет принять меры по увеличению производственных мощностей европейской оборонной промышленности", - говорится в письме Мишеля.

Европейским лидерам предстоит также обсудить "конкурентоспособность ЕС и дальнейшее углубление единого рынка".

Это предусматривает "изучение способов повышения инновационного потенциала ЕС и укрепления союза рынков капитала", чтобы стимулировать инвестиции для укрепления технологической базы и обеспечения "зеленого" и цифрового переходов.

Кроме того, запланирован "углубленный обмен мнениями о нашей торговой политике в свете сегодняшнего геополитического контекста", продолжил Мишель.

"Что касается энергетики, нашим приоритетом по-прежнему является гарантия бесперебойных поставок по доступным ценам. Мы обсудим пути достижения этой цели", - отмечается в письме.

Главы государств и правительств заслушают отчеты Европейской комиссии и шведского председательства в Совете Евросоюза по выполнению поручений февральского саммита ЕС по миграции.

В пятницу, 24 марта, пройдет саммит еврозоны "в инклюзивном формате" с участием председателя Европейского центробанка Кристин Лагард и председателя Еврогруппы Паскаля Донохью для обсуждения экономической и финансовой ситуации.

"Мы также обсудим вопросы координации нашей налогово-бюджетной политики, обменяемся мнениями об управлении экономикой и проанализируем финансовую архитектуру нашего экономического и валютного союза", - уточнил председатель Европейского совета.