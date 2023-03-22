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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Нургалиев и секретарь Совбеза Абхазии обсудили расширение сотрудничества Абхазии и РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Перспективы расширения абхазско-российского сотрудничества по широкому спектру вопросов обсудили во время встречи в Москве секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба и первый заместитель секретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев, сообщила пресс-служба абхазского МИД.

"В аппарате Совета безопасности России прошла рабочая встреча Сергея Шамбы с Рашидом Нургалиевым. В ходе встречи были обсуждены актуальные проблемы международной и национальной безопасности, а также перспективы расширения абхазско-российского взаимодействия по широкому спектру вопросов. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее конструктивное сотрудничество между аппаратами советов безопасности Абхазии и России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 марта планируется подписание плана сотрудничества между аппаратами российского и абхазского Совбезов на 2023-2024 годы.

Сергей Шамба также встретился с заместителем главы управления Администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктором Шаргаевым.

Рашид Нургалиев Абхазия
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