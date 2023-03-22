Генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом в Мьянму

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Мьянму, где планируется подписание меморандума о сотрудничестве.

Краснов прилетел в столицу Мьянмы Нейпьидо в среду. В аэропорту российского генпрокурора с делегацией встретили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Мьянме Николай Листопадов, а также гендиректор департамента юридических консультаций Чжо Чжо Наин и гендиректор департамента уголовного преследования Све Све Аун.

У Краснова запланированы встречи с министром по правовым вопросам, генеральным прокурором Мьянмы Тидой У и председателем государственного административного совета, премьер-министром, главнокомандующим вооруженными силами Мин Аун Хлайном.

В ходе одной из встреч стороны намерены подписать меморандум о сотрудничестве.