Китайская EVE начала строить аккумуляторный завод за $1,5 млрд

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Одно из ведущих китайских предприятий по производству литий-ионных аккумуляторов EVE Energy начало строительство завода в городе Шэньян (провинция Ляонин), сообщает агентство "Синьхуа".

Общий объем инвестиций в этот проект составит 10 млрд юаней ($1,46 млрд). Он займет территорию площадью 374 тыс. кв метров в городском районе Теси.

Проект будет включать в себя цеха для выпуска аккумуляторных батарей и конструкционных компонентов, а также резервуары для дистилляции N-метилпирролидона (NMP) и другие объекты. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ожидается, что к 2030 году объем производства в сфере новых источников энергии в районе Теси достигнет 100 млрд юаней, заявил секретарь районного парткома Го Чжунсяо. Германский автопроизводитель BMW также ведет работу над проектом по производству аккумуляторных батарей в Теси.