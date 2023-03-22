Австрийская Voestalpine вложит 1,5 млрд евро в строительство экологичных электропечей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Австрийская voestalpine AG инвестирует около 1,5 млрд евро в строительство двух дуговых электропечей, говорится в сообщении сталелитейной компании.

Строительство начнется в 2024 году. Объекты введут в эксплуатацию в австрийских Линце и Донавице в 2027 году.

Новое оборудование заменит две доменные печи и будет работать на "зеленой" электроэнергии, что может позволить компании сократить выбросы углекислого газа на 30%. Еще две доменные печи voestalpine планирует заменить после 2030 года.

Совокупная мощность двух новых электропечей – около 2,5 млн тонн стали в год.

Акции voestalpine дешевеют на торгах в Вене в среду на 0,5%.