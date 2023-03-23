Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Западу необходимо подготовиться к тому, чтобы поставлять Киеву оружие и боеприпасы в течение длительного времени, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.

По словам Столтенберга, США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны быть готовы поддерживать Украину "оружием, боеприпасами и запасными частями в течение длительного времени".

"Потребность в этом сохранится, поскольку это война на истощение, - сказал генсек. - Речь идет о промышленном потенциале для продолжения поддержки".

"Текущие темпы расходов боеприпасов выше, чем текущие темпы производства", - добавил он.

Глава НАТО также не исключил, что члены альянса могут отправить на Украину истребители F-16 или другие реактивные самолеты.

Говоря о желании Китая выступить в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса, Столтенберг призвал Пекин попытаться "понять перспективы Украины" и "напрямую взаимодействовать с президентом (Владимиром Зеленским - ИФ)".