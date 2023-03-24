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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Самолет главы МИД Германии приземлился в Тбилиси со второй попытки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с первым официальным визитом в Грузию, однако ее самолет смог приземлиться в Тбилиси в ночь на пятницу только со второй попытки.

"Вчера примерно в 23:00 по тбилисскому времени самолет министра иностранных дел Германии Airbus A340-300 со второй попытки приземлился в Тбилисском международном аэропорту", - говорится в распространенном в пятницу заявлении компании "Сакаэронавигация".

При этом "Сакаэронавигация" категорически опровергает информацию, распространенную немецким изданием Spiegel, будто у самолета немецкого дипломата возникли проблемы из-за того, что другой самолет стоял на взлетно-посадочной полосе".

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что посадка самолета в первый раз не произошла из-за того, что взлетно-посадочная полоса была заблокирована другим самолетом. Издание отмечает, что самолет главы МИД ФРГ, который должен был приземлиться в тбилисском международном аэропорту в 23:00, в итоге приземлился в 23:20.

Со своей стороны, в "Сакаэронавигации" подчеркивают, что взлетно-посадочная полоса была полностью свободной. "По предварительной информации, это (уход на второй круг - ИФ) было полностью решение пилота (самолета главы МИД ФРГ - ИФ)", - сказано в заявлении компании.

В организации отмечают, что решение экипажа уйти на второй круг при посадке - это апробированная, нормальная практика в гражданской авиации и не считается инцидентом.

По информации посольства Германии в Тбилиси, в пятницу в рамках официального визита главы МИД ФРГ в Грузию запланированы встречи Бербок с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и главой грузинского МИД Илией Дарчиашвили. Глава МИД ФРГ также планирует провести встречи в Тбилиси с грузинскими студентами, а также представителями неправительственных организаций и оппозиции. Бербок намерена посетить границу с Южной Осетией и ознакомиться с работой миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии, говорится в сообщении.

"Главными темами встреч будет поддержка Германией Грузии на пути сближения с Евросоюзом и НАТО и проведение необходимых для этого реформ", - отмечают в посольстве.

Германия Грузия Тбилиси Анналена Бербок
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