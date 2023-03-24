Ракета Electron вывела на орбиту два спутника компании BlackSky

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ракета Electron в пятницу, стартовав из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky, сообщил разработчик носителя Rocket Lab.

"Спутники успешно выведены", - говорится в сообщении компании.

Мини-спутники ДЗЗ весом около 55 кг каждый вошли в состав орбитальной группировки компании BlackSky, которая теперь уже состоит из 16 аналогичных космических аппаратов. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 450 км.

Космические аппараты BlackSky помимо услуг для частных компаний выполняют также задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage Curie был проведен в 22:14 по местному времени (в 12:14 по Москве) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Вывод спутников на заданную орбиту в рамках миссии, получившей название The Beat Goes On, был осуществлен примерно через час после старта ракеты.

Первая ступень после отделения от ракеты Electron приводнилась в Тихом океане с помощью парашютной системы. Из воды ее поднимет специальное спасательное судно.

Rocket Lab намерена наладить многократные запуски первой ступени ракеты. В ходе пусков в ноябре 2020 года и мае 2021 года ступень с помощью парашюта уже приводнялась в Тихом океане и затем подбиралась спасательным судном. В перспективе ее хотят ловить при спуске на парашюте с помощью вертолета.

Это позволяет значительно снизить стоимость запусков. Таким образом, базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab следует примеру компании SpaceX, которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.

Ракета Electron совершила первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия стала 35-м полетом ракеты, три из них были неудачными.

В частности, 15 мая 2021 года ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника ДЗЗ компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени. Космические аппараты были потеряны.

С учетом нынешнего запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab различных спутников достигло 159 аппаратов.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.