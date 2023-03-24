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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Airbus поставила первый самолет A321 с завода в Тяньцзине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE начала поставки самолетов A321neo с линии окончательной сборки в Тяньцзине, сообщает агентство "Синьхуа".

Первый самолет получила шанхайская Junyao Air.

Как заявил генеральный директор авиакомпании Чжао Хунлян, это 88-й лайнер в парке Juneyao Air. В течение этого года ожидаются дальнейшие поставки, отметил он.

"Airbus продолжает расширять и укреплять свое всестороннее сотрудничество с авиационной промышленностью Китая", - сказал генеральный директор Airbus China Джордж Сюй.

Airbus начала производить самолеты серии A321 на заводе в Тяньцзине в ноябре 2022 года. A321neo является самым большим представителем семейства и может перевозить до 244 пассажиров.

Согласно прогнозу концерна, среднегодовые темпы роста авиаперевозок в Китае в ближайшие 20 лет будут составлять 5,3%, что выше среднемирового показателя в 3,6%.

У Airbus есть четыре центра сборки самолетов А320: в Тулузе (Франция), Гамбурге (Германия), в Тяньцзине и в городе Мобил (США, штат Алабама). Центры в ФРГ и Штатах способны осуществлять производство A321. Европейская авиастроительная компания в настоящее время совершенствует производственные мощности этих центров с тем, чтобы удовлетворить спрос на самолеты А321. Линия финальной сборки в Тяньцзине была открыта в 2008 году.

Airbus – мировой лидер в авиационной и космической отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. Компания производит пассажирские лайнеры, самолеты-заправщики, военные и транспортные воздушные суда, а также гражданские и военные вертолеты.

Airbus A321neo Junyao Air Тяньцзин Китай
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