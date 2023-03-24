Для интеграции модуля "Наука" запланировано еще несколько выходов в открытый космос

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские космонавты в ходе работ в открытом космосе весной-летом 2023 года завершат интеграцию модуля "Наука" в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"Весной-летом намечаются несколько выходов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, главная задача которых – завершение интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, модуль "Наука" дооснастят дополнительным радиационным теплообменником и шлюзовой камерой, которые будут перенесены на модуль с малого исследовательского модуля "Рассвет" с помощью европейского манипулятора ERA, управляемым космонавтом Андреем Федяевым.

Ранее в пятницу в "Роскосмосе" космонавты на МКС возобновили тренировки по управлению манипулятором ERA.

22 февраля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что оставшиеся на МКС на полгода космонавты из-за нештатной ситуации наверстают отставание по выходам в открытый космос.

По его словам, космонавты не успели доделать часть работ по своей программе, в которой было запланировано еще два выхода в космос для интеграции нового модуля, установки радиатора и шлюзовой камеры.

1 сентября 2022 года космонавт Сергей Прокопьев сообщал, что действующий российский экипаж МКС совершит пять выходов в открытый космос.

25 ноября космонавты не смогли выйти в открытый космос и выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

15 декабря в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". Это был второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе.