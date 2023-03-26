WP призвала власти США готовить ответ на растущее влияния альянса КНР и РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американская газета The Washington Post пишет, что Соединенным Штатам необходимо быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая, поскольку он способен изменить миропорядок.

"Этот растущий альянс между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки обладает потенциалом изменить мировой порядок так глубоко, как это сделали США полвека назад. Америке и ее демократическим союзникам лучше быть готовыми к ответу", - говорится в редакционной статье.

Китай и Россия "с презрением относятся к демократическим ценностям и основанному на правилах мировому порядку, который они считают устаревшим и в котором доминируют Соединенные Штаты", пишут авторы.

Они отмечают, что Россия рассматривает расширение Североатлантического альянса на Восток как непосредственную угрозу своей безопасности, а Китай опасается, что Вашингтон, заключая оборонные соглашения от Филиппин до Австралии, пытается создать "Индо-Тихоокеанское НАТО".

Итоги визита китайского лидера в Москву показали, что Пекин готов "разыгрывать российскую карту", чтобы противостоять тому, что Си Цзиньпин считает "попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем", подчеркивается в публикации.

В то же время, продолжает газета, "пострадавшая от санкций экономика России нуждается в том, чтобы Китай увеличил закупки ее нефти, газа и зерна, а также поставил некоторые западные товары, которые исчезли с прилавков".

Издание называет мирный план Си Цзиньпина по украинскому кризису "не более чем серией банальных фраз о необходимости диалога и сдержанности", но добавляет, что потенциально Китай мог бы способствовать урегулированию.

Также WP обращает внимание читателей, что "Си Цзиньпин не проявил никакого интереса к поездке в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, как это сделали президент Джо Байден и другие".

По мнению авторов, западным лидерам при общении с Си Цзиньпином "следует напоминать каждый раз, что экономические и торговые отношения Китая с Европой гораздо важнее, чем с Россией".

"Европейцы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал о том, что Китаю необходимо использовать свои рычаги воздействия на Россию для прекращения конфликта, а не для поддержки российской экономики", - резюмируется в статье.