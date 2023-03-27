ЕС и Великобритания стали активнее обсуждать оборонное сотрудничество и выпуск вооружений

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти ЕС и Великобритании за последние недели усилили диалог по теме оборонного сотрудничества, включая производство оружия, сообщает в понедельник Financial Times со ссылкой на источники.

"Люди, знакомые с ходом переговоров, заявили, что представители властей вели неформальные, но регулярные дискуссии, направленные на улучшение сотрудничества в ряде областей, включая рост производства вооружений Европой", - информирует издание.

"В целом мы поддерживаем улучшение оборонных связей ЕС и Соединенного Королевства, это разумно. Дьявол тут кроется в деталях. Но в общем усиленный оборонный потенциал Европы - это хорошо для нас", - резюмировал один из представителей властей ЕС.

Так, на прошлой неделе замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи посетил впервые собравшийся Международный форум по партнерству в сфере обороны и безопасности имени Робера Шумана, где провел встречи с высокопоставленным представителями 27 стран союза.

Источники уточнили, что речь идет больше о поступательном развитии отношений между Лондоном и Брюсселем, нежели о перспективах заключения соглашения в сфере обороны и безопасности, в частности, из-за влияния евроскептиков в правящей в Великобритании Консервативной партии.

По словам представителей властей, ситуация вокруг Украины убедила ЕС и Британию в необходимости улучшать координацию в отношении вопросов безопасности и совместных планов военного производства с целью удовлетворить растущий спрос на вооружения. Кроме того, сотрудничество сторон при введении санкций против РФ, особенно под эгидой G7, продемонстрировало необходимость улучшать каналы связи.

Также власти ЕС желают рассмотреть и другие области возможного взаимодействия с Британией - обмен разведывательной информацией, совместные миссии оборонного характера, работа с Европейским оборонным агентством.

Отмечается, что активизация переговоров способствовало достижение Лондоном и Брюсселем "Виндзорского рамочного соглашения", которое заменяет элементы прежнего соглашения по Brexit в отношении Северной Ирландии.

Financial Times напоминает, что ранее Британия присоединилась к постоянному структурированному сотрудничеству ЕС в области обороны и безопасности (PESCO). Лондон возглавляет Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) в составе десяти стран Северной Европы - Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии.