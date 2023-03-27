Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

ЕС и Великобритания стали активнее обсуждать оборонное сотрудничество и выпуск вооружений

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти ЕС и Великобритании за последние недели усилили диалог по теме оборонного сотрудничества, включая производство оружия, сообщает в понедельник Financial Times со ссылкой на источники.

"Люди, знакомые с ходом переговоров, заявили, что представители властей вели неформальные, но регулярные дискуссии, направленные на улучшение сотрудничества в ряде областей, включая рост производства вооружений Европой", - информирует издание.

"В целом мы поддерживаем улучшение оборонных связей ЕС и Соединенного Королевства, это разумно. Дьявол тут кроется в деталях. Но в общем усиленный оборонный потенциал Европы - это хорошо для нас", - резюмировал один из представителей властей ЕС.

Так, на прошлой неделе замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи посетил впервые собравшийся Международный форум по партнерству в сфере обороны и безопасности имени Робера Шумана, где провел встречи с высокопоставленным представителями 27 стран союза.

Источники уточнили, что речь идет больше о поступательном развитии отношений между Лондоном и Брюсселем, нежели о перспективах заключения соглашения в сфере обороны и безопасности, в частности, из-за влияния евроскептиков в правящей в Великобритании Консервативной партии.

По словам представителей властей, ситуация вокруг Украины убедила ЕС и Британию в необходимости улучшать координацию в отношении вопросов безопасности и совместных планов военного производства с целью удовлетворить растущий спрос на вооружения. Кроме того, сотрудничество сторон при введении санкций против РФ, особенно под эгидой G7, продемонстрировало необходимость улучшать каналы связи.

Также власти ЕС желают рассмотреть и другие области возможного взаимодействия с Британией - обмен разведывательной информацией, совместные миссии оборонного характера, работа с Европейским оборонным агентством.

Отмечается, что активизация переговоров способствовало достижение Лондоном и Брюсселем "Виндзорского рамочного соглашения", которое заменяет элементы прежнего соглашения по Brexit в отношении Северной Ирландии.

Financial Times напоминает, что ранее Британия присоединилась к постоянному структурированному сотрудничеству ЕС в области обороны и безопасности (PESCO). Лондон возглавляет Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) в составе десяти стран Северной Европы - Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Великобритания ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Два основных порта Израиля приостановили работу в рамках всеобщей забастовки в стране

Два основных порта Израиля приостановили работу в рамках всеобщей забастовки в стране

Аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве из-за забастовки временно не отправляет самолеты

Профсоюзный центр Израиля заявил о планах начать всеобщую забастовку

Профсоюзный центр Израиля заявил о планах начать всеобщую забастовку

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале упала на 22,9%

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 марта

Сенаторы США представили законопроект о защите сельхозземель от иностранного вреда

Сенаторы США представили законопроект о защите сельхозземель от иностранного вреда

Нетаньяху начал обсуждать возможность заморозки проекта закона о судебной реформе

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Вашингтон не увидел признаков перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });