Продовольственная незащищенность в США достигла максимума за четыре года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Продовольственная незащищенность американских семей достигла четырехлетнего максимума в 2022 году, свидетельствует исследование Urban Institute.

Доля взрослого населения, заявившего в рамках опроса о продовольственной незащищенности, выросла до 24,6% в декабре 2022 года с 20% в два предыдущих года и 23,3% в декабре 2019 года. Продовольственная незащищенность - ситуация, в которой один или более членов семьи не могут позволить себе достаточное питание, уточняет MarketWatch.

В 2022 году американские семьи столкнулись с новым фактором стресса - ростом цен на продукты питания, говорится в исследовании.

Увеличение расходов на продовольствие отметили около 63% респондентов - больше, чем сообщивших о повышении затрат на бензин (55,5%), отопление (26,4%) и аренду жилья (26,2%). В декабре годовая продовольственная инфляция составила 10,4%.

Незащищенность также обусловлена сворачиванием программ поддержки, запущенных в связи с пандемией коронавируса, поясняют авторы исследования. В его рамках Urban Institute опросила более 7,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 64 лет.