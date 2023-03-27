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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Индия может создать стратегический резерв СПГ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Индии рассматривают возможность создания стратегического резерва сжиженного природного газа (СПГ) для защиты от скачков цен и дефицита товара, передает Bloomberg со ссылкой на финдиректора крупнейшего в стране импортера этого ресурса.

Правительство предложило увеличить объем хранилищ СПГ и заполнять их при снижении цен, заявил Винод Кумар Мишра из госкомпании Petronet LNG Ltd. "Мы видели энергетический кризис, и государству было сложно обеспечить поставки", - добавил он.

В прошлом году объемы импорта СПГ в Индию снизились на фоне его резкого удорожания. Страна рассчитывает удвоить долю газа в структуре потребления энергоресурсов, но его стоимость для некоторых отраслей слишком высока.

"Индийский рынок чувствителен к изменению цен, - отметил Мишра. - Он не зависит от одного вида топлива и может переключиться на более дешевое".

Конкретные объемы резерва еще не обсуждались, однако Petronet уже увеличивает число хранилищ в терминалах для ввоза СПГ.

В 2022 году власти Японии, одного из крупнейших импортеров СПГ в мире, также заявили о возможном создании резерва этого сырья.

Индия
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