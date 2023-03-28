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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Северной Ирландии повысили до "сильного" уровень террористической опасности

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Британская служба безопасности MI5 повысила уровень террористической опасности в Северной Ирландии с "существенного" до "сильного", что указывает на высокую вероятность теракта, сообщает во вторник Sky News.

"MI5 увеличила уровень террористической опасности в Северной Ирландии с "существенного", когда есть угроза теракта, до "сильного", когда существует высокая вероятность нападения", - приводит Sky News слова министра по делам Северной Ирландии Криса Хитона-Харриса, который прокомментировал решение MI5.

При этом он упомянул о "небольшом числе" лиц, которые могут прибегнуть к "политически мотивированному насилию".

В субботу в Северной Ирландии задержали человека в рамках расследования убийства оперативника Джона Колдуэлла, ответственность за которое взяла на себя так называемая Новая Ирландская республиканская армия - небольшая военизированная группировка, члены которой выступают против британского присутствия в Северной Ирландии и за объединение с Республикой Ирландия. В Великобритании эту группировку считают террористической.

Северная Ирландия MI5 Великобритания
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