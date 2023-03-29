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В Белоруссии решили создать исследовательский атомный реактор

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия работает над созданием атомного реактора, заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Как сообщает "БелТА", он сказал это в кулуарах конгресса молодых ученых России и Белоруссии.

"Мы в прошлом году были в Курчатовском институте, смотрели исследовательский реактор ПИК в Гатчине. Договорились о взаимодействии. Мы уже готовы подписать соглашение о вступлении Беларуси в эту коллаборацию с целью проведения фундаментальных исследований. Работаем и над тем, чтобы в Беларуси создать исследовательский реактор, уже для задач более практического характера - для обеспечения безопасности БелАЭС", - сообщил Гусаков.

По его словам, над созданием в Белоруссии исследовательского атомного реактора белорусские ученые работают во взаимодействии с российскими коллегами.

Гусаков отметил, что у белорусских и российских ученых общие цели и задачи - в области космоса, спутников дистанционного зондирования Земли, новых материалов, медицины, биотехнологий, электротранспорта, сельского хозяйства и других сферах.

"У нас есть дорожные карты сотрудничества и совместные программы фундаментальных исследований. Для нас важно получать знаковые для обеих стран результаты в самых разных сферах. Наш потенциал позволяет не уступать лучшим зарубежным разработкам", - подчеркнул председатель президиума НАН.

Белоруссия Владимир Гусаков Курчатовский институт БелАЭС НАН
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