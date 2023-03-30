Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

SpaceX запустит систему предупреждения о ракетном нападении Космических сил США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг выведет на орбиту группу из 14 спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении Космических сил США, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космического разработок. Новая система будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу запускаемых в четверг аппаратов входят четыре спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и 10 спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:29 по московскому).

В рамка запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется во второй раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить посадку на базе Ванденберг.

SpaceX Falcon 9 США Агентство космический разработки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Украина получила очередной грант от США на $1,25 млрд на поддержку бюджета

Украина получила очередной грант от США на $1,25 млрд на поддержку бюджета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Военные Азербайджана заявили, что взяли под контроль ряд высот и дорог в Лачинском районе

Brent подешевела до $78,04 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 30 марта

ВВС США откажутся от закупок гиперзвукового оружия компании Lockheed Martin

ВВС США откажутся от закупок гиперзвукового оружия компании Lockheed Martin

В Сирии сообщили об авиаударе по окрестностям Дамаска

Эрдоган сообщил о возможном визите Путина в Турцию в конце апреля

Эрдоган сообщил о возможном визите Путина в Турцию в конце апреля

СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья папы римского

Что произошло за день: среда, 29 марта

Маск и Возняк попросили приостановить разработку систем ИИ, превосходящих по мощности GPT-4

Маск и Возняк попросили приостановить разработку систем ИИ, превосходящих по мощности GPT-4
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });