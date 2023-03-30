SpaceX запустит систему предупреждения о ракетном нападении Космических сил США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг выведет на орбиту группу из 14 спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении Космических сил США, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космического разработок. Новая система будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу запускаемых в четверг аппаратов входят четыре спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора (OPIR), и 10 спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации и резервной системы управления.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:29 по московскому).

В рамка запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется во второй раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить посадку на базе Ванденберг.