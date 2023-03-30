ЮАР поддержала инициативу РФ по созданию "Геологической платформы БРИКС"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Южно-Африканская Республика поддержала российскую инициативу по созданию "Геологической платформы БРИКС", сообщил в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран глава Минприроды РФ Александр Козлов, председательствующий в комиссии.

"Создание данного механизма позволит развивать сотрудничество в сфере геологии путем проведения профессиональных дискуссий по ключевым вопросам отрасли, придаст импульс развитию технологий добычи полезных ископаемых, обмену знаниями и опытом на постоянной основе, обеспечит запуск и реализацию совместных программ и проектов как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - отметил Козлов.

Министр предложил начать подготовку совместного меморандума о сотрудничестве глав геологических ведомств стран-участниц БРИКС, а затем приступить к разработке и утверждению комплексной программы сотрудничества, включающей в себя конкретные направления совместной деятельности и проекты.

Среди перспективных направлений двухстороннего сотрудничества России и ЮАР в этой сфере Козлов отметил геологическое изучение территории ЮАР и картирование, поиск новых месторождений, оценку и разведку полезных ископаемых, в первую очередь металлов платиновой группы, хромовых и марганцевых руд. Партнерами с российской стороны могут выступить госхолдинг "Росгеология" и ряд геологических институтов.