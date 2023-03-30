Китай вывел на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" вывела на солнечно-синхронную орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли серии "Хунту-1". Об этом сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 18:50 по пекинскому времени (в 13:50) с космодрома Тайюань.

По данным корпорации, выведенные аппараты оснащены технологией радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли и делать снимки ее поверхности в высоком разрешении независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемой области или объекта.