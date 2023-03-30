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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Оценка роста ВВП США в IV квартале ухудшена до 2,6% с 2,7%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Таковы окончательные данные министерства торговли США.

Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных.

В третьем квартале минувшего года ВВП США вырос на 3,2%.

Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в октябре-декабре повысились на 1%, а не на 1,4%, как было заявлено ранее. При этом траты на товары снизились на 0,1% (ранее сообщалось об уменьшении на 0,5%), на услуги – увеличились на 1,6%, а не на 2,4%.

Инвестиции бизнеса в основной капитал повысились на 4%, госрасходы увеличились на 3,8%.

Экспорт сократился на 3,7% (ранее снижение оценивалось в 1,6%), в то время как импорт упал на 5,5% (ранее сообщалось об уменьшении на 4,2%).

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале повысился на 4,4% относительно предыдущих трех месяцев. Предыдущая оценка предусматривала рост на 4,3%, и эксперты не ожидали ее изменения.

За весь 2022 год объем американской экономики увеличился на 2,1%, то есть темпы повышения резко замедлились по сравнению с 5,9% годом ранее.

Предварительная оценка ВВП за первый квартал будет обнародована 27 апреля.

США
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