Компании, переработавшие до 4 млн т нефти в 2022г., смогут продолжить получать обратный акциз

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго разработало проект постановления, устанавливающего критерии для компаний, которые смогут продолжать получать обратный акциз на нефтяное сырье при реализации соглашений по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), следует из документа, размещенного на портале правовой информации.

В Минэнерго "Интерфаксу" сообщили, что в 2019 году были подписаны соглашения о модернизации с 11 нефтеперерабатывающими организациями, из которых в настоящее время действуют 6. При этом для 4 из них критерием выполнения программы является начало производства автомобильного бензина 5 класса в объёме не ниже 10% от переработки нефти с начала 2024 года, а для оставшихся 2 - инвестиции в размере не менее 60 млрд рублей.

При нарушении условий заключения соглашений государство должно было расторгнуть соглашение о модернизации, после чего компания теряла право на обратный акциз и должна была вернуть уже уплаченные суммы в бюджет.

"Но на фоне пандемии коронавируса в 2020 году и ужесточения санкций со стороны недружественных стран в 2022 году у НПЗ произошли изменения сроков выполнения работ по модернизации. Кроме того, некоторые из них используют российские технологии и оборудование, внедрение которых требует времени и опыта, что также приводит к общему увеличению сроков выполнения обязательств", - прокомментировали в Минэнерго РФ.

17 февраля 2023 года в налоговый кодекс РФ внесены изменения, которые начнут действовать с 1 апреля текущего года, согласно которым с организацией, заключившей соглашение о модернизации по 1-му основанию, не расторгается соглашение, если она нарушала его в 2022 и 2023 годах, но выполнит его до конца 2023 года. Для организаций, заключивших соглашение о модернизации по 2-му основанию, соглашение не расторгается, если нарушено в 2023 году, но выполнено до конца 2025 года.

Кроме того, по действующему законодательству установлена нулевая ставка акциза для организаций, заключивших соглашение по 2-му основанию, если в период с 2024-2026 годов совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств оказалась менее 60 млрд рублей. С 1 апреля 2023 года этого можно будет избежать и сохранить право на обратный акциз, если организация будет соответствовать критериям, установленным Минэнерго.

"В случае если по состоянию на 1 января 2024 года организации, заключившие соглашения о модернизации, будут соответствовать указанным критериям, они смогут в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года продолжать получать "обратный акциз" на нефтяное сырье, тем самым сохранив стимулирующие условия для осуществления инвестиционной деятельности", - говорится в пояснительной записке к документу.

По проекту постановления, разработанному Минэнерго, нужно одновременно соответствовать трем критериям: не быть в процессе реорганизации и ликвидации, не иметь задолженностей по налогам и сборам, а также осуществить финансирование строительства установок вторичной переработки нефти, указанных в соглашении, в объеме не менее 60 млрд рублей и (или) направить в 2022 году на переработку 4 млн т нефти на собственные НПЗ.

Таким образом, минимальное требование для сохранения обратного акциза - переработка не менее 4 млн т нефтяного сырья на собственных НПЗ. Каких компаний коснется данный проект постановления, в Минэнерго пока не уточнили.