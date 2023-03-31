Английский подросток 3 года ночевал в палатке для благотворительного сбора средств

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Британский мальчик из Девона, который три года спал в палатке во дворе своего дома, чтобы собрать деньги на благотворительность, возвращается ночевать домой после того, как собрал более 860 000 долларов для хосписа и побил мировой рекорд Гиннесса. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов.

Максу Вузи было 10 лет, когда он начал свой проект "Мальчик в палатке" во дворе дома своей семьи в графстве Девон в Англии 28 марта 2020 года, и он провел свою последнюю ночь на свежем воздухе во вторник, ровно три года спустя.

Вулси начал проект как сбор средств для хосписа Северного Девона, медучреждения, которое ухаживало за его соседом Риком Эбботом, умершим от рака в 2020 году.

"Перед тем, как мой сосед умер от рака, он подарил мне палатку и сказал, чтобы я "отправился в приключение", - рассказал Макс Книге рекордов Гиннесса.

Вузи, освещавший свои ночевки в палатке в социальных сетях, собрал более 860 000 долларов с помощью своего проекта, установив мировой рекорд по количеству денег, собранных в результате "кемпинговой'' акции.

Известность Вузи в социальных сетях во время его проекта привела к тому, что ему разрешили разбить палатку и проводить ночи в таких местах, как Лондонский зоопарк, сад на Даунинг-стрит, 10 и стадион для регби "Твикенхэм".

"У меня были лучшие три года в моей жизни. Я познакомился с несколькими удивительными людьми и получил блестящий опыт" - поделился Вузи.

"Я всего лишь намеревался отправиться в приключение и собрать 100 фунтов стерлингов (123 доллара). Это безумие, что этому уделяется так много внимания, но я надеюсь, что это заставит людей увидеть, что дети способны на гораздо большее, чем люди думают " - сказал мальчик.