Сдача в аренду нефтегазовых участков в Мексиканском заливе вызвала критику против Белого дома
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Аукцион на аренду нефтегазовых участков в Мексиканском заливе, проведенный на этой неделе, вызвал обеспокоенность и вопросы, касающиеся обещаний президента США Джо Байдена о том, что его администрация будет полагаться на источники чистой энергии, сообщило Национальное общественное радио (NPR).
Аукцион противоречит обещаниям администрации бороться с изменением климата, заявил NPR представитель экологической организации Sierra Club Вуди Мартин.
"Добыча ископаемого топлива обрекает США на долгосрочную зависимость от него и продолжает нынешний путь роста выбросов углекислого газа, который (...) приведет к катастрофическим последствиям и огромным затратам для экономики США и мировой экономики", - сказал Мартин.
Дайан Хоскинс - директор одной из крупнейших рыболовецких компаний Oceana - отметила: "Расширение использования грязной энергии усугубит климатический кризис, и новые арендные платежи для бурения нефтяных и газовых скважин на шельфе должны быть прекращены".
Она напомнила, что у Байдена "все еще есть возможность выполнить свое обещание прекратить новую аренду нефти и газа в рамках своего пятилетнего плана".
СМИ обращают внимание, что нынешняя администрация провела уже три аукциона после того, как приостановила сдачу в аренду новых участков в рамках борьбы с изменением климата.
Американское Бюро по управлению океанической энергией (BOEM) в соответствии с указаниями Конгресса США, содержащимися в законе о снижении инфляции от 2022 года, провело аукцион по аренде участков в Мексиканском заливе, говорится в пресс-релизе ведомства.
Были сданы в аренду 313 участков площадью около 6,5 тыс. кв. км в федеральных водах Мексиканского залива. Это принесло $263,8 млн., в аукционе приняли участие 32 компании.
"Договоры, заключенные в результате этой аренды, будут включать положения, смягчающие потенциальное неблагоприятное воздействие на охраняемые виды и позволяющие избежать потенциальных конфликтов с другими способами использования океана в регионе", - подчеркивает BOEM.