Сдача в аренду нефтегазовых участков в Мексиканском заливе вызвала критику против Белого дома

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Аукцион на аренду нефтегазовых участков в Мексиканском заливе, проведенный на этой неделе, вызвал обеспокоенность и вопросы, касающиеся обещаний президента США Джо Байдена о том, что его администрация будет полагаться на источники чистой энергии, сообщило Национальное общественное радио (NPR).

Аукцион противоречит обещаниям администрации бороться с изменением климата, заявил NPR представитель экологической организации Sierra Club Вуди Мартин.

"Добыча ископаемого топлива обрекает США на долгосрочную зависимость от него и продолжает нынешний путь роста выбросов углекислого газа, который (...) приведет к катастрофическим последствиям и огромным затратам для экономики США и мировой экономики", - сказал Мартин.

Дайан Хоскинс - директор одной из крупнейших рыболовецких компаний Oceana - отметила: "Расширение использования грязной энергии усугубит климатический кризис, и новые арендные платежи для бурения нефтяных и газовых скважин на шельфе должны быть прекращены".

Она напомнила, что у Байдена "все еще есть возможность выполнить свое обещание прекратить новую аренду нефти и газа в рамках своего пятилетнего плана".

СМИ обращают внимание, что нынешняя администрация провела уже три аукциона после того, как приостановила сдачу в аренду новых участков в рамках борьбы с изменением климата.

Американское Бюро по управлению океанической энергией (BOEM) в соответствии с указаниями Конгресса США, содержащимися в законе о снижении инфляции от 2022 года, провело аукцион по аренде участков в Мексиканском заливе, говорится в пресс-релизе ведомства.

Были сданы в аренду 313 участков площадью около 6,5 тыс. кв. км в федеральных водах Мексиканского залива. Это принесло $263,8 млн., в аукционе приняли участие 32 компании.

"Договоры, заключенные в результате этой аренды, будут включать положения, смягчающие потенциальное неблагоприятное воздействие на охраняемые виды и позволяющие избежать потенциальных конфликтов с другими способами использования океана в регионе", - подчеркивает BOEM.