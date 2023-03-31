Спецслужбы Казахстана нейтрализовали международный наркосиндикат, поставлявший опиаты по Каспию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали деятельность международного наркосиндиката, поставлявшего опиум в республику через акваторию Каспийского моря, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"26 марта в Мангистауской области (на западе Казахстана - ИФ) на завершающей стадии операции сотрудниками КНБ и спецподразделения "А" задержаны организатор наркоканала и трое его пособников. Задержание проведено путем блокирования прибрежной зоны катерами Пограничной службы КНБ. Контроль осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что "при осмотре водного транспорта контрабандистов обнаружено свыше 30 кг опия и 10 упаковок психотропного вещества "метадон".

В КНБ раскрыли некоторые подробности операции. Так, в ходе оперативной разработки была "установлена причастность иностранных граждан к организации устойчивого канала поставок опиатов и других запрещенных веществ на территорию Казахстана морским путем".

Оперативниками были детально определены маршруты и способы транспортировки наркотиков через акваторию Каспия. При этом члены наркогруппировки использовали маломерные быстроходные суда, оборудованные современными спутниковыми средствами навигации и GPS, что затрудняло их обнаружение, отмечается в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия вместе с органами прокуратуры.