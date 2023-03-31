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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Китайский промышленный PMI в марте снизился до 51,9 пункта, лучше прогноза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в марте до 51,9 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Между тем эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 51,5 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Индикатор превышает данный уровень третий месяц подряд, до этого три месяца показатель находился ниже этой отметки. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.

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