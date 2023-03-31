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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-34-04. Об этом сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в 14:27 по Пекинскому времени (в 09:27 по Москве) с космодрома Цзюцюань.

Аппараты этой серии создаются Шанхайской академией космических технологий (SAST) для поддержки городского планирования, мониторинга природных ресурсов и изменений почвы, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, а также предупреждения стихийных бедствий.

Трехступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-4C" была спроектирована SAST для выведения спутников на различные типы орбит. По информации разработчиков, она способна выводить около 2,8 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту, 4,2 тонны на низкую околоземную орбиту и 1,2 тонны на геопереходную орбиту.

Китай
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