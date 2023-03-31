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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:56

Молдавия впервые закупила газ на румынской бирже

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Молдавское госпредприятие Energocom впервые закупило 24 МВт.ч газа на Румынской товарной бирже, сообщила пресс-служба Energocom.

Стоимость газа составила 240 румынских леев (около 48,82 евро) за 1 МВт.ч. Газ будет перепродан молдавскому поставщику газа "Молдовагаз".

Ранее Energocom закупал газ из альтернативных источников на основе тендеров, в которых могли принять участие квалифицированные поставщики.

До осени 2021 года Молдавия закупала газ исключительно у "Газпрома". Осенью 2021 года Молдавия стала в тестовом режиме закупать газ у альтернативных источников, а в 2022 году страна потратила на эти цели 300 млн евро. Закупленный газ хранился в Румынии и на Украине. С декабря 2022 года Молдавия отказалась от потребления российского газа, направляя весь полученный от "Газпрома" газ в неконтролируемый Кишиневом Приднестровский регион. Там этот газ используется для бытовых нужд, а также для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Молдавия Молдовагаз Energocom
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