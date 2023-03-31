Абхазия и Россия подпишут соглашение о восстановлении Сухумского аэропорта

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания рассчитывает на скорое подписание с Россией межправительственного соглашения о реконструкции аэропорта в Сухуми.

"Проектно-сметная документация восстановления Сухумского аэропорта готова, на это потребовалась определенное количество времени и денег", - заявил Бжания журналистам, уточнив, что документ в настоящее время проходит государственную экспертизу.

Параллельно, по его словам, подготовлен проект межправительственного соглашения о реконструкции аэропорта.

"После подписания межправительственного соглашения (а мы надеемся, что это произойдет в ближайший месяц или два) мы должны будем выйти на подписание инвестиционного контракта. Все идет в соответствии планом-графиком, который мы наметили", - сказал Бжания.

Он отметил, что большие усилия к тому, чтобы возобновить воздушное сообщение между Абхазией и городами РФ, прилагаются на протяжении последних полутора лет.

Ранее Бжания выражал надежду на то, что аэропорт в Абхазии удастся ввести в строй в конце 2024 года.

Сухумский аэропорт расположен вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии, построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизирован. Он был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.

В июле 2019 года правительство Абхазии приняло постановление о придании Сухумскому аэропорту статуса "аэродрома совместного базирования" и присвоении буквенного кода. В соответствии с этим документом, воздушному пространству Абхазии был присвоен четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации РФ (AIP). Первая буква присутствует в кодах аэропортов постсоветского пространства, вторая обозначает город Ростов-на-Дону, где авиадиспетчерская служба контролирует все проходящие через регион авиалинии, третья - Абхазию, четвертая - Сухум.

Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта - 3,6 км, что позволяет ему принимать практически все типы гражданских самолетов. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки. Авиаузел в настоящее время используется для базирования ВВС Абхазии, а также принимает только самолеты российской военной авиации.