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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Миссия МАГАТЭ завершила оценку ядерной инфраструктуры Казахстана для строительства АЭС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Команда экспертов МАГАТЭ по последующей оценке комплексного обзора ядерной инфраструктуры (INIR - Integrated Nuclear Infrastructure Review) завершила четырехдневную миссию в Казахстане, которая проходила с 28 по 31 марта 2023 года, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана в субботу.

"Команда миссии INIR отметила, что Казахстан полностью выполнил рекомендации в сферах по координации ядерной энергетической программы, понимания финансирования АЭС, противоаварийного планирования и обращения с радиоактивными отходами", - говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

По данным министерства, эксперты отметили, что необходимо проведение дальнейшей работы, связанной с завершением всеобъемлющего отчета, оценкой финансирования, необходимого для инфраструктуры атомной энергетики, планированием дальнейшего развития регулирующего органа и владельца/оператора, а также разработкой политики вовлечения промышленности.

"Казахстан добился значительного прогресса в выполнении рекомендаций и предложений, сделанных миссией INIR в 2016 году. Все эти усилия окажут дальнейшую поддержку правительству Республики Казахстан в принятии решения о начале реализации ядерной энергетической программы", - цитирует пресс-служба Минэнерго Казахстана руководителя команды миссии INIR Мехмет Джейхана.

В ведомстве отметили, что миссия состоялась в столице Казахстана Астане по просьбе правительства республики.

"Приняв миссию INIR, Казахстан продемонстрировал свою заинтересованность в получении объективной профессиональной оценки готовности своей ядерной инфраструктуры. Миссия INIR является для нас ценным инструментом для определения областей и направлений, требующих улучшения и обеспечения доступности инфраструктуры, необходимой для развития атомной энергетики Казахстана", - отметил вице-министр Жандос Нурмаганбетов, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Казахстан МАГАТЭ
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