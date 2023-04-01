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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Украина заказала у Польши сто БТР Rosomak

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Киев заказал сто БТР Rosomak польского производства.

"Я привез заказ, полученный вчера от украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сто Rosomak, которые будут произведены здесь", - приводит издание слова Моравецкого, сказанные им в субботу на выпускающем эти боевые машины заводе в Семяновице-Слёнске, на юге Польши.

Моравецкий пояснил, что заказ будет оплачен за счет финансирования ЕС, выделенного Польше, и средств, полученных Украиной от США. При этом он не указал сумму контракта.

Rosomak - это лицензионный вариант финского БТР Patria AMV, производящегося в Польше с 2002 года.

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