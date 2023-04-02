Египет и Сирия начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Египет и Сирия ведут переговорный процесс с целью восстановления дипломатических отношений между двумя странами, разорванных 10 лет назад, сообщила The Wall Street Journal.

Западные СМИ обращают внимание, что министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ходе визита в Каир на этой неделе был тепло принят египетским коллегой Самехом Шукри.

"Министры договорились на предстоящем этапе активизировать каналы связи между двумя странами на различных уровнях", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Египта по итогам переговоров министров.

Египет также подтвердил свою поддержку "всеобъемлющего политического урегулирования сирийского кризиса как можно скорее".

По сообщениям СМИ, не исключено, что в ходе визита сирийского министра обсуждался вопрос о мерах по возвращению Сирии в Лигу арабских государств при посредничестве Египта и Саудовской Аравии.

The Wall Street Journal пишет, что в настоящее время "арабские государства проявляют симпатию к Дамаску в условиях быстро развивающихся событий, которые меняют геополитику Ближнего Востока".

По информации издания, которое ссылается на информированные источники, президенты Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и Сирии Башар Асад могут встретиться вскоре после окончания священного для мусульман месяца Рамадан в конце апреля.

Дата и место возможного саммита между двумя лидерами еще не определены, отмечает газета.