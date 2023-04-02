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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

В Болгарии начались пятые за два года парламентские выборы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Болгарии в воскресенье стартовали очередные парламентские выборы - пятые за два года, участники которых могут попытаться положить конец периоду политической нестабильности в стране, сообщает Associated Press (AP).

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с московским), затем должны опубликовать результаты экзит-поллов. Предварительные результаты голосования должны поступить в понедельник.

AP напоминает, что ранее Болгария столкнулась с проблемой неспособности ее политиков сформировать жизнеспособную правящую коалицию. Однако на воскресных выборах ожидается невысокая явка - из-за апатии избирателей и разочарованием в нынешних политических фигурах. Согласно опросам общественного мнения, до семи партий могут одолеть 4-процентный порог для прохождения в парламент.

Опросы показывают, что и правоцентристская проевропейская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с Бойко Борисовым и ее главный соперник - центристская партия "Продолжаем перемены" - пользуются примерно одинаковой поддержкой 26% избирателей. Для формирования правящей коалиции, отмечает AP, нужны договоренности между как минимум двумя крупными политическими силами. Однако руководство партии "Продолжаем перемены" отказывается от сделки с ГЕРБ, пока ее возглавляет Борисов, которого соперники обвиняют в коррупции. Тем не менее обе партии пытаются найти альтернативу политике президента Болгарии Румена Радева.

Также, по данным агентства, по итогам выборов в парламенте могут увеличить свое представительство силы, настроенные в пользу РФ и против ЕС.

Болгария
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