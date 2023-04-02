Американский самолет-разведчик нарушил воздушные границы Ирана

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Разведывательный самолет ВМС США EP-3E нарушил воздушные границы Ирана на юге, сообщили в воскресенье в ВМС Ирана.

"Несколько минут назад, после того как самолет ВМС США EP-3E вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, командиры иранских ВМС, полностью готовые действовать, направили предупреждение о том, чтобы экипаж самолета без разрешения не совершал таких действий", - приводит Mehr выдержки из заявления ВМС.

В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что инцидент произошел в небе над Оманским заливом. В итоге ВМС Ирана перекрыли дальнейший путь американскому самолету, его экипаж прислушался к предостережениям иранской стороны и вернулся в международное воздушное пространство.

Tasnim отмечает, что в октябре 2022 года в Минобороны Ирана сообщали об успехах иранских военных в развитии противовоздушной обороны и, в частности, о применении средств радиоэлектронной борьбы против неприятельского самолета-разведчика на расстоянии до 400 км.