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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Умер японский композитор Рюити Сакамото

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Японский композитор и музыкант Рюити Сакамото скончался в возрасте 71 года, сообщает в воскресенье NHK.

О причинах смерти композитора не сообщается. По данным Kyodo, в июне 2022 году Рюити Сакамото объявил, что у него диагностирован рак в четвертой стадии.

Рюити Сакамото был одним из основателей музыкального коллектива Yellow Magic Orchestra, сформированного в конце 1970-х. Он также написал музыку к десяткам фильмов. В частности, он написал саундтрек к фильмам Бернардо Бертолуччи "Последний император", "Маленький Будда", "Под покровом небес", а также к драме "Грозовой перевал" (1992 г.) и и "Выжившему" с Леонардо ДиКаприо. Композитор стал лауреатом премий "Грэмми", BAFTA, "Золотой глобус".

В 1983 году получил премию BAFTA за музыку к фильму "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс", где он также сыграл одну из главных ролей вместе с Дэвидом Боуи и Такэси Китано.

После катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году Рюити Сакамото активно участвовал в общественном движении против ядерных технологий.

Рюити Сакамото Япония
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