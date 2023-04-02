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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Социал-демократы премьера Финляндии и оппозиционная NCP идут вровень на выборах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Социал-демократическая партия Финляндии (SDP), которую возглавляет премьер Санна Марин, и оппозиционная Национальная коалиционная партия (NCP) во главе с экс-министром финансов Петтери Орпо набирают пример по 21% голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах, сообщает телеканал Yle со ссылкой на предварительные данные.

Согласно этим результатам, у NCP - 20,8%, у SDP - 20,7%.

Третье место занимает партия "Истинные финны" с 18,7% голосов, которую политические соперники считают националистической.

На выборах 22 политические партии вели борьбу за 200 мест в парламенте. После избрания спикера 12 апреля могут начаться переговоры о формировании правящей коалиции и кабинета министров - процесс, который может занять недели или даже месяцы.

Агентство Bloomberg писало, что вступление Финляндии в НАТО - одно из немногих мероприятий, которое пользуется широкой поддержкой среди финских политиков. Другие вопросы на повестке выборов - государственные финансы, стареющее население и мигранты, планы к 2035 году добиться нулевого уровня выбросов углекислых газов.

Правящая партия в случае сохранения власти планирует повысить налоги и попытаться ускорить экономический рост. Оппозиционная Коалиционная партия считает эти задачи взаимоисключающими и намеревается снижать налоги. "Истинные финны" считают необходимым аккуратное отношение к финансовым вопросам, но выступают против приема иммигрантов и за более умеренный подход к проблемам климата.

Санна Марин Финляндия
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