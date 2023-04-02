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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В результате удара ВВС Израиля ранены четыре сирийских военнослужащих

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Четыре военнослужащих правительственных сил получили ранения в результате удара истребителей ВВС Израиля по объектам в сирийской провинции Хомс, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"2 апреля с 00:35 до 00:44 два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар по объектам в провинции Хомс. В результате удара ранено четыре сирийских военнослужащих", - сказал он.

Также в провинциях Алеппо и Идлиб зафиксированы восемь обстрелов с позиций группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещенные в РФ террористические организации), добавили в ЦПВС.

Алеппо Идлиб Израиль
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