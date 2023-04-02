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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Экономист Яков Милатович лидирует во втором туре выборов президента Черногории

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Кандидат от движения "Европа сейчас" экономист Яков Милатович получил 60,1% голосов избирателей в прошедшем в воскресенье втором туре президентских выборов в Черногории, сообщает черногорский Центр мониторинга и исследований на основании подсчета 72,2% бюллетеней.

Конкурент Милатовича нынешний президент страны Мило Джуканович набрал 39,9%, добавили в центре, уточнив, что возможность проголосовать имели 542 тыс. избирателей.

Победитель второго тура выборов президента Черногории определится простым большинством голосов по итогам подсчета всех бюллетеней.

Черногория Яков Милатович
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