На парламентских выборах в Финляндии вперед вырвались оппозиционные партии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - На прошедших в воскресенье парламентских выборах в Финляндии, по предварительным данным, победу одерживают оппозиционные партии, сообщает телеканал Yle.

По данным телеканала, после обработки 87% голосов, за оппозиционную Национальную коалиционную партию во главе с бывшим главой МВД и министром финансов Петтери Орпо проголосовали 20,9% избирателей. Теперь партия может претендовать на 48 депутатских мандатов из 200.

Второе место Yle отдает также оппозиционной партии "Истинные финны" во главе с Рииккой Пурро (20,5% и 46 мандатов), а лидировавшая в начале подсчета голосов Социал-демократическая партия во главе с премьером Санной Марин ушла на третье место (19,6% и 43 мандата).

Остальные участвовавшие в выборах 19 партий остались далеко позади.

Активность на выборах составила 71,9%, 40% избирателей проголосовали досрочно.

Нынешние выборы были рекордными по числу кандидатов - женщин. Их доля составляла 42,9% от общего числа претендентов. При этом женщины, предварительно, выходят и на первые позиции по числу полученных голосов.

В ходе предвыборной кампании основное внимание избирателей было сконцентрировано на внутриполитических вопросах, в частности, на необходимости уменьшения государственных расходов на фоне возросшего в последние годы госдолга, состоянии рынка труда, образовании.

Как ожидается, 12 апреля состоятся выборы спикера парламента, а затем начнутся переговоры о формировании правящей коалиции и кабинета министров.