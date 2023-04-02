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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Экономист Яков Милатович побеждает во втором туре выборов президента Черногории

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - После подсчета 99,5% бюллетеней во втором туре президентских выборов в Черногории, прошедших в воскресенье, побеждает кандидат от движения "Европа сейчас" экономист Яков Милатович, сообщает черногорский Центр мониторинга и исследований.

Конкурент Милатовича нынешний президент страны, представляющий "Демократическую партию социалистов" Мило Джуканович, набрал 40%, говорится в сообщении.

По данным центра, явка избирателей составила 70,5%. Возможность проголосовать имели 542 тыс. избирателей.

В центре подчеркнули, что эти результаты вряд ли кардинально изменятся.

Милатович - представитель движения "Европа сейчас" в прошлом занимал пост министра экономики Черногории. Он, по его словам, голосовал за независимость Черногории на референдуме 2006 года о выходе страны из государственного союза Сербии и Черногории. Милатович также поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО и присоединение страны к ЕС. Кроме того, он выступает за налаживание отношений с Сербией и критикует разжигание антисербских настроений в обществе.

Черногория Яков Милатович
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