4-летний мальчик стал самым молодым человеком, опубликовавшим книгу

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мальчик из Объединенных Арабских Эмиратов стал самым молодым человеком в мире, опубликовавшим книгу в возрасте всего 4 лет и 218 дней. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Саиду Рашед Альмхейри было 4 года и 218 дней, когда он опубликовал свою книгу "Слон Саид и медведь".

Альмхейри, чья книга рассказывает о доброте и дружбе, утверждает, что его вдохновила его сестра Альдхаби, которая обладает титулом рекордсмена Гиннесса как самая молодая женщина, опубликовавшая двуязычную книгу и самая молодая женщина, опубликовавшая двуязычную серию книг.

"Я сильно люблю свою сестру, и мне нравится все время играть с ней", - сказал он. "Мы читаем, пишем, рисуем и делаем так много всего вместе. Я написал свою книгу, поскольку почувствовал, что у меня тоже может быть своя книга".