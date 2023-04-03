Число жертв серии торнадо в США превысило 30 человек

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В выходные дни поступили новые данные о погибших в результате серии торнадо в США, число жертв выросло до 32, десятки людей травмированы и госпитализированы, сообщило агентство Associated Press (АР).

"Хотя мы все еще оцениваем полный масштаб нанесенного ущерба, мы знаем, что семьи по всей Америке оплакивают потерю близких, с тревогой ждут новостей о других, борющихся за свои жизни, и разбирают завалы (на месте - ИФ) своих домов и предприятий", - говорится в заявлении президента Джо Байдена.

Ранее он объявил обширные районы страны зонами стихийного бедствия, предоставив федеральные ресурсы и финансовую помощь для восстановления.

Торнадо разрушили дома и предприятия, повалили деревья и опустошили окрестности в 11 штатах страны. Около полумиллиона жителей испытывают трудности со снабжением электроэнергией, отмечает AP.