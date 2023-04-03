Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Число жертв серии торнадо в США превысило 30 человек

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В выходные дни поступили новые данные о погибших в результате серии торнадо в США, число жертв выросло до 32, десятки людей травмированы и госпитализированы, сообщило агентство Associated Press (АР).

"Хотя мы все еще оцениваем полный масштаб нанесенного ущерба, мы знаем, что семьи по всей Америке оплакивают потерю близких, с тревогой ждут новостей о других, борющихся за свои жизни, и разбирают завалы (на месте - ИФ) своих домов и предприятий", - говорится в заявлении президента Джо Байдена.

Ранее он объявил обширные районы страны зонами стихийного бедствия, предоставив федеральные ресурсы и финансовую помощь для восстановления.

Торнадо разрушили дома и предприятия, повалили деревья и опустошили окрестности в 11 штатах страны. Около полумиллиона жителей испытывают трудности со снабжением электроэнергией, отмечает AP.

США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пригожин заявил, что Артемовск "юридически" взят под контроль

Премьер-министр Финляндии поздравила консервативную коалицию с победой на выборах

Премьер-министр Финляндии поздравила консервативную коалицию с победой на выборах

Лидер оппозиции Финляндии заявил о готовности сформировать новое правительство

В Белоруссии заявили, что имеют достаточно контингента для охраны границ

В Белоруссии заявили, что имеют достаточно контингента для охраны границ

МИД РФ сообщил о звонке Энтони Блинкена Сергею Лаврову

Американский самолет-разведчик нарушил воздушные границы Ирана

Спутники отследили высокую активность на месте стройки экспериментального реактора в КНДР

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 апреля

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Черногории

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Черногории

Израиль атаковал военные объекты в сирийской провинции Хомс

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });