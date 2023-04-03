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China Renaissance отложил публикацию отчетности и приостановил торги акциями

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - China Renaissance Holdings Ltd в понедельник приостановил торги акциями и отложил публикацию аудированной годовой отчетности, сославшись на невозможность связаться с председателем совета директоров и главным исполнительным директором инвестиционного банка Бао Фанем.

China Renaissance в феврале сообщал, что потерял контакт с Бао Фанем. Эта новость вызвала падение котировок акций банка на 50%. Позже оказалось, что Бао Фань "сотрудничает в расследовании" с китайскими властями. Об этом говорилось в заявлении банка без указания каких-либо подробностей, пишет CNN.

В понедельник China Renaissance заявил, что аудиторы не могут завершить аудит без участия Бао Фаня, а он недоступен. В результате банк не сможет опубликовать годовой отчет к 30 апреля - крайнему сроку, установленному Гонконгской фондовой биржей.

Бао Фань, которому сейчас 52 года, стал одним из основателей China Renaissance в 2005 году. До этого он работал в Morgan Stanley и Credit Suisse.

По итогам 2022 года China Renaissance получил чистый убыток в размере 563,8 млн юаней ($81,8 млн) по сравнению с чистой прибылью в 1,6 млрд юаней в предыдущий год, согласно неаудированной отчетности.

Снижение стоимости акций банка с начала текущего года и до 31 марта составляет 10,5%.

China Renaissance Китай
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