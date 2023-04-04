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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Пхеньян потребовал от США выдать подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея требует от Соединенных Штатов выдачи членов антипхеньянской группировки "Свободный Чосон", обвиняемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде в 2019 году, сообщает ЦТАК.

"США следует официально просить прощения за инцидент нападения на посольство КНДР в Испании и возместить убытки, а также арестовать и немедленно передать всех преступников, причастных к инциденту", - говорится в распространенном агентством заявлении посольства.

"Что касается Кристофера Ана, то он преступник, который заслуживает сурового наказания. Он вместе с членами антиреспубликанской заговорщицкой организации напал на священное и неприкосновенное государственное дипломатическое представительство и причинил дипломатам и их семьям серьезный духовный, физический и материальный вред", - отмечается в заявлении.

Кристофер Ан - бывший морской пехотинец корейско-американского происхождения, которого обвиняют во взломе дипломатической миссии Северной Кореи в Мадриде в феврале 2019 года, избиении сотрудников посольства и краже ноутбуков и документов вместе с другими членами антипхеньянской группировки "Свободный Чосон".

Ана арестовали в Лос-Анджелесе в апреле 2019 года, но он был освобожден под залог в $1,3 млн.

В мае прошлого года федеральный судья США постановил, что Ан должен быть экстрадирован в Испанию для предания суду. Подозреваемый подал ходатайство о прекращении его экстрадиции, заявив, что его жизнь может оказаться под угрозой.

"Утверждение США о том, что дипломаты враждебных стран лишены исключительных дипломатических прав и привилегий, является бандитским нарушением международного права", - подчеркнули в диппредставительстве.

США "открыто покровительствуют и содействуют терактам против наших граждан", - добавили там.

Группа неизвестных ворвалась 22 февраля 2019 года в посольство КНДР в Мадриде, связала сотрудников, обыскала территорию и убежала с компьютерами и документами около четырех часов спустя.

КНДР США Мадрид Кристофер Ан
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