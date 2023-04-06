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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

General Dynamics заключила контракт с Пентагоном на $27,1 млн на танки для Украины

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Компания General Dynamics Land Systems заключила контракт с Пентагоном на сумму $27,1 млн на производство партии танков M1 Abrams для Украины, сообщает американское военное ведомство.

"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получила контракт на сумму $27,1 млн на производство танков M1A1", - говорится в сообщении Пентагона.

В нем не указано количество танков, которое предстоит произвести, но отмечается, что заказ будет выполняться в Лиме, штат Огайо, предположительно, до 29 сентября 2023 года.

Ранее в январе президент США Джо Байден объявил о решении направить Киеву 31 танк M1 Abrams. При этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон выделит на это $400 млн, созданием танков займется компания General Dynamics.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Соединенные Штаты располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 тыс. 450 машин находятся на хранении.

Украина General Dynamics Пентагон США
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